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العراق تستعد لافتتاح منفذ الجميمة من جهة محافظة رفحاء

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العراق تستعد لافتتاح منفذ الجميمة من جهة محافظة رفحاء السعودية العراق تستعد لافتتاح منفذ الجميمة من جهة محافظة رفحاء
بعد أسبوعين من افتتاح منفذ عرعر في الأنبار.. وقوات لسد الثغرات

العراق تستعد لافتتاح منفذ الجميمة من جهة محافظة رفحاء السعودية

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن المحلية لمحافظة المثنى، أعلنت أمس السبت، استعدادها لافتتاح منفذ "الجميمة" الحدودي المغلق مع من جهة محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، بعد أسبوعين من افتتاح منفذ عرعر في الأنبار.

وقالت مديرية شرطة المثنى، في بيان إن "رئيس اللجنة الأمنية أحمد منفي جودة محافظ المثنى وقائد شرطة المحافظة العميد عبد الرضا كاطع فهد وبرفقتهم مديرو أقسام قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية والرقابية والاستخبارية وبحضور قائم مقام السلمان وأمر اللواء الحادي عشر في قيادة قوات حرس الحدود".

وأكد محافظ المثنى، أحمد جودة وفقًا للبيان أن "الوضع الأمني مستتب في محافظة المثنى، في مناطق البادية التي تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية".

وشدد على أن "الحكومة المحلية على استعداد لافتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية الذي سيُسهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المثنى، وإقامة الكثير من المشروعات التنموية التي ستطور المحافظة".

من جانب آخر، أوضح قائد الشرطة، العميد عبد الرضا كاطع فهد أن “قيادة الشرطة مستعدة لتأمين الشريط الحدودي مع السعودية وسوف تكون هناك قوات كافية لسد كل الثغرات وتوفير الحماية الكافية لكل المنشآت الحدودية التي ستُقام على جميع مقتربات المنفذ وكذلك تأمين كل المناطق المحيطة به وبالطريق الرابط بين مركز المحافظة والمنطقة الحدودية”.

وأغلق منفذ جميمة الحدودي بين العراق والسعودية، عقب حرب الخليج العام 1991، وكان في السابق يستخدم للتبادل التجاري بين البلدين، ونقطة عبور للمسافرين وقوافل الحج.العراق منفذ الجميمة السعودية رفحاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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