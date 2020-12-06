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استشاري: الهوس بقضية العين والسحر نوعٌ من أنواع الاضطرابات النفسية

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استشاري: الهوس بقضية العين والسحر نوعٌ من أنواع الاضطرابات النفسية استشاري: الهوس بقضية العين والسحر نوعٌ من أنواع الاضطرابات النفسية
المبالغة في الإيمان بمثل هذه القضايا داخل ملاعبنا الكروية بسبب ثقافة المجتمع

استشاري: الهوس بقضية العين والسحر نوعٌ من أنواع الاضطرابات النفسية

أكد الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي أن الهوس بقضية العين والسحر نوعٌ من أنواع الاضطرابات النفسية عندما تصل القناعة بعدم القدرة على منافسة الآخرين إلا بسبب قوة خارجية وهذا غير حقيقي وغير منطقي، مرجعًا انتشار المبالغة في الإيمان بقضايا العين والمس والسحر خصوصًا داخل ملاعبنا الكروية إلى ثقافة المجتمع.

وقال في حديثه لأخبار التاسعة على قناة mbc في رده عن تساؤل حول إخفاق فريق النصر هذا العام وهل هو بفعل سحر أو عين ألمت به؟: يجب أن يبذل اللاعبون والمدرب والفريق جهدهم قبل أن يلقوا تقصيرهم على الآخرين، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون مقبولاً ومحببًا نفسيًا للاعب والإدارة والمدرب أنهم بذلوا كل طاقاتهم، مطالبًا بالتوقف عن طريقة التفكير هذه لأنها لن تفيد الفريق إلا بالسلب.

كما استغرب استشاري الطب النفسي غياب العين أو السحر أو الدنبوشي أو الإحباطات حينما كان فريق النصر في أوج انتصاراته وتوهجه أيام ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان مستدركًا بحسب رأيه: لكن الضعيف يحاول التعليق على شماعة تكون مقبولة في المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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