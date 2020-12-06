مستشار في الأمن الفكري يكشف 3 ركائز لفساد منهج "السرورية".. تعرف عليها

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"العساكر": سلكوا مسلك المكر والخداع.. وحذَّر من زعزعة مكانة العلماء بنفوس الشباب

حذر مستشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر من منهج "السرورية" عبر تغريدات بحسابه بتويتر استهلها بـالركائز الفكرية للمنهج السروري: الركيزة الأولى: التركيز في تقرير توحيد الحاكمية وجعله قسمًا مستقلاً رابعًا من أقسام التوحيد وأنه أخص خصائص توحيد العبادة.

وقال في تغريدته أما الركيزة الثانية: تقرير جاهلية المجتمعات، فالمجتمعات في نظرهم كلها جاهلية وبعضهم يصرح بأنها مجتمعات مرتدة، وهي الفكرة التي ألف محمد قطب كتابه عليها: (جاهلية القرن العشرين), وقرّرها سيد قطب.

وذكر المستشار "العساكر "الركيزة الثالثة: الولاء والبراء وهو الولاء لجماعتهم ومن ينتسب إليهم والبراءة من كل من يتعرض لهم (وإن كان من أفاضل العلماء).

وخلص المستشار "العساكر" إلى أن السرورية سلكوا مسلك المكر والخداع فكانت طريقتهم مع طلابهم: خذوا من العلماء لكن قيادتكم بيد من تربى على يد جماعة الإخوان، ثم قاموا بإثارة الشبهة في نفوس طلاب العلم ليفصلوا بينهم وبين العلماء، فزعزعوا ثقتهم بالعلماء: (بأن علماءكم علماء حيض ونفاس، ونحن علماء فقه الواقع..).