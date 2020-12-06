أخبار عاجلة

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال -
دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة -
سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية" -
لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية -
هنا الشروط.. "دعوة" للمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة "ابتكر" -
"أمانة الجوف" تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء‎ -
لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع -
مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم -
18 مليون ريال تعويضات.. حساب المواطن يودع 1.8 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد -
تكريم الحائزين على نوبل في "احتفالات مُعدّلة" بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرياني": "الحوثي" ضاعفت من تجنيد أطفال اليمن بعد أن انتزعتهم من مقاعد الدراسة

Print
"الأرياني": "الحوثي" ضاعفت من تجنيد أطفال اليمن بعد أن انتزعتهم من مقاعد الدراسة "الأرياني": "الحوثي" ضاعفت من تجنيد أطفال اليمن بعد أن انتزعتهم من مقاعد الدراسة
أكد أن إدراج الميليشيا في قوائم الإرهاب ضمانة لمستقبل آمن ومزدهر لهم

قال معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال، وأخضعتهم لما تسميه دورات ثقافية وعسكرية، مؤكدًا أن إدراج الميليشيا في قوائم الإرهاب ضمانة لمستقبل آمن ومزدهر، يستحقه أطفال اليمن.

وأضاف الوزير الأرياني في تصريح اليوم إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن الميليشيا المدعومة من إيران تهدف من وراء عمليات تجنيد الأطفال إلى بناء جيش من الإرهابيين، وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية الأطفال، ومنع استغلالهم في الحروب والصراعات.

وحذر المسؤول اليمني من خطورة عمليات التجنيد التي تقوم بها الميليشيا للآلاف من الأطفال الذين انتزعتهم من مقاعد الدراسة، وغسلت أدمغتهم بشعارات الموت وثقافة الكراهية.

وطالب المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي لعشرات الآلاف من الأطفال، وتحويلهم لأدوات للقتل، وقنبلة موقوتة، تهدد حاضر ومستقبل البلد والأمن والسلم الإقليمي والدولي.وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"

سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"

لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية

لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية

شبكة عيون الإخبارية