"العين" يتعادل ويحرم "الفيصلي" من المربع الذهبي

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في الجولة السابعة من دوري المحترفين

حقق العين تعادلاً مثيراً مع شقيقه الفيصلي حيث حرمه من الدخول في المربع الذهبي بعد أن منعه من الفوز والنقاط الثلاث .

وأقيمت المباراة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، جاءا عن طريق محترفي الفريقين، رافائيل دا سيلفا في الدقيقة 35 من عمر المباراة واللاعب أمادو موتاري للعين في الدقيقة 54 .

بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط للنقطة رقم 10 ويفقد فرصة الدخول مع الأربعة الأوائل في الترتيب، كما رفع العين رصيده للنقطة رقم 7 .

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