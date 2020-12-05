"تلاد الفصام" تقصي "بنات سليمان" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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في أول مشاركة لها

أصابت آراء المحللين والجماهير التي رشحت "تلاد الفصام" للمركز الأول في منافسة فئة "كأس النادي-إنتاج" للون "المجاهيم"، مقصية "بنات سليمان" خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وبإعلان نتيجة اليوم يتخلى بادي بداح الدوسري الشهير منذ النسخة الماضية بـ"راعي الكوت الحمر" عن صدارة المركز الأول النسخة الماضية، ليحصل عليها محمد عبدالله الدوسري في أول مشاركة له في فئة "كأس النادي-إنتاج" للون "المجاهيم" منذ انطلاق المهرجان عام2016.

وبحسب النتائج المعلنة، حصل على المراكز من الثالث إلى العاشر بالترتيب، محمد بطي آل حامد عن منقيته "تلاد ابن بطي"، عبيد محمد العامري عن منقيته "مزعلات"، عبدالله جابر المري عن منقيته "تلاد آل فاضل"، محمد شعف الدوسري عن منقيته "الحرصات"، المجمول سالم الدوسري عن منقيته "الفاهيات"، مسعود فهيد الهاجري عن منقيته"الصعبات"، ثم مبخوت عبدالله المنهالي عن منقيته "تلاد المربوع بن ناجي"، وأخيراً محمد فهيد العجمي عن منقيته "الطرّعات".

وسجل في هذا الشوط ٣٢، شارك منهم ٢١، فيما خرج من المنافسة ٦ مشاركين، وتبقى ١5 مشاركاً. وشملت قائمة المتأهلين ٥ من مواطني دول الخليج العربي، و١٠ مواطنين سعوديين.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل