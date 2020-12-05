أخبار عاجلة

تسمم 3 أشقاء تناولوا طعامًا فاسدًا في سوهاج -
مصرع طالب جامعي دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية -
للحصول على الأيزو.. لجنة لتقييم الجهاز الإداري بجامعة بني سويف -
إخماد حريق بسيارة أمام سنترال العاشر من رمضان -
في 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا تهريب قيمتها مليون جنيه عبر المنافذ -
الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية بشأن أعضاء هيئات قضائية -
مصر للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة كأس العالم لليد -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري -
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فيصل بن فهد" يشكر القيادة على عودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020

Print
أكد تكامل الاستعدادات الفنية والترتيبات التنظيمية للحدث

رفع نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على الرعاية الكريمة لرياضة السيارات، وعودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020 لبطولة للراليات.

ونوه بجهود وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

جاء ذلك، في تصريح صحفي للأمير فيصل بن فهد، بمناسبة قرب انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي، مرحباً بضيوف المنطقة المشاركين في الرالي من داخل الوطن وخارجه.

وقال إن المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول؛ تواصلاً مع استضافتها للعديد من البطولات والمسابقات العالمية.

وأشار نائب أمير منطقة حائل، إلى تكامل الاستعدادات الفنية والترتيبات التنظيمية، وحرص الجميع على سلامة المشاركين، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد، سائلاً الله التوفيق ومواصلة تميز الوطن في تنظيم أهم وأفضل المسابقات والمناسبات الدولية.

أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة كأس العالم لليد

مصر للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة كأس العالم لليد

أخر النهار | مفيد فوزي يفتح ملفات ساخنة فى قضايا بالشارع المصري وإنتشار فيروس كورونا

أخر النهار | مفيد فوزي يفتح ملفات ساخنة فى قضايا بالشارع المصري وإنتشار فيروس كورونا

أخر النهار | رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء يكشف الأغذية المقوية للمناعة لمواجه فيروس كورونا

أخر النهار | رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء يكشف الأغذية المقوية للمناعة لمواجه فيروس كورونا

حسام بدراوي يحكي تفاصيل تجربة إصابته بفيروس كورونا واستشارته لأطباء عالميين

حسام بدراوي يحكي تفاصيل تجربة إصابته بفيروس كورونا واستشارته لأطباء عالميين

شبكة عيون الإخبارية