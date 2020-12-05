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تسجيل 3116 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

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تسجيل 3116 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن تسجيل 3116 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (3116) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1041) في محافظة إربد، منها (302) في الرمثا.
- (888) في محافظة العاصمة عمّان.
- (304) في محافظة المفرق.
- (249) في محافظة الزرقاء.
- (211) في محافظة جرش.
- (168) في محافظة البلقاء.
- (116) في محافظة الكرك.
- (47) في محافظة مأدبا.
- (31) في محافظة عجلون.
- (27) في محافظة معان، منها (12) في البترا.
- (26) في محافظة الطفيلة.
- (8) في محافظة العقبة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى(234,353) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (54,198) حالة.
- سُجّلت (51) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,960) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (173) حالة، فيما غادرت (203) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,749) حالة، منهم (409) حالات على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3,826) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (177,195) حالة.
- تمّ إجراء (21,761) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,648,917) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (14,3%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

جي بي سي نيوز

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