أخبار عاجلة

تسمم 3 أشقاء تناولوا طعامًا فاسدًا في سوهاج -
مصرع طالب جامعي دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية -
للحصول على الأيزو.. لجنة لتقييم الجهاز الإداري بجامعة بني سويف -
إخماد حريق بسيارة أمام سنترال العاشر من رمضان -
في 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا تهريب قيمتها مليون جنيه عبر المنافذ -
الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية بشأن أعضاء هيئات قضائية -
مصر للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة كأس العالم لليد -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري -
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرّف على سعر اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا

Print
تعرّف على سعر اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا تعرّف على سعر اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا
حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح مجانية وطواعية

تعرّف على سعر اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، سعر بيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا طبقاً لوكالة "تاس".
وقال نائب وزير الصحة، أليكسي كوزنيتسوف، للصحفيين، إن سقف سعر البيع للقاح، الذي صممه مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بشكل رسمي) سيشكل 1942 روبلاً (26,15 دولار أمريكي) مقابل مكوني اللقاح الاثنين.
وأكد المسؤول أن حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح المذكور ستكون مجانية وطواعية حصرًا.وزارة الصحة الروسية لقاح سبوتنيك V

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

"هجمات شخصية دنيئة".. نجل "بايدن" عن تحقيقات الضرائب: أنا مستهدف

"هجمات شخصية دنيئة".. نجل "بايدن" عن تحقيقات الضرائب: أنا مستهدف

في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز"

صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز"

شبكة عيون الإخبارية