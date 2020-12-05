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ضمك يقلب الطاولة في وجه الأهلي.. و"أبوشرارة" يحرق شباك "العويس" بهدف قاتل

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في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ضمك يقلب الطاولة في وجه الأهلي.. و

قلب ضمك الطاولة في وجه الأهلي، وسجل انتصاره الأول في الدوري 4/3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الأهلي ثالثاً برصيد 13 نقطه، فيما صعد ضمك للمركز 15 برصيد 4 نقاط.

الشوط الأول انتهى أهلاوياً مستوى ونتيجةً، ولم يتأخر كثيراً عن زيارة مرمى حارس ضمك مصطفى زغبه، حيث أحرز صامويل أوسو، هدفين متتاليين عند الدقائق 12، 18، قبل أن يقلص "زيلايا" النتيجة لضمك من ركلة جزاء عند الدقيقة 24 على يمين حارس الأهلي محمد العويس.

لكن "فيجستا" عزز النتيجة للأهلي بهدف ثالث عند الدقيقة 35، بعد استثماره خطأ من قبل دفاع ضمك.

في الشوط الثاني، عاد ضمك للمباراة من جديد وعدل النتيجة بعد تسجيل هدفين متتاليين عن طريق "زيلايا " وفاروق شافعي عند الدقائق 75، 76.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 سجل مازن أبوشرارة في الوقت القاتل هدف ضمك الرابع برأسية رائعة داخل شباك "العويس".

ضمك يقلب الطاولة في وجه الأهلي.. و

ضمك يقلب الطاولة في وجه الأهلي.. و

ضمك يقلب الطاولة في وجه الأهلي.. و

ضمك الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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