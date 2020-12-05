أخبار عاجلة

تسمم 3 أشقاء تناولوا طعامًا فاسدًا في سوهاج -
مصرع طالب جامعي دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية -
للحصول على الأيزو.. لجنة لتقييم الجهاز الإداري بجامعة بني سويف -
إخماد حريق بسيارة أمام سنترال العاشر من رمضان -
في 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا تهريب قيمتها مليون جنيه عبر المنافذ -
الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية بشأن أعضاء هيئات قضائية -
مصر للطيران تطلق حملة قومية تزامنا مع استضافة كأس العالم لليد -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري -
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. متحف "الضويحي" يضم 11 ألف قطعة أثرية لتراث المملكة

Print
يعد شاهداً على الماضي والحضارة العريقة بمحافظة "الزلفي"

بالفيديو.. متحف

رصدت عدسة "سبق" الجهود التي يقوم بها متحف عبدالرحمن بن حمود الضويحي للتراث والموروث الشعبي بمحافظة الزلفي، في التعريف بتراث المحافظة وحمايته من الاندثار، فضلاً عن دوره في ربط الشباب بتاريخ وماضي الأجداد، من خلال آلاف المقتنيات التي يضمها المتحف وتمثل تراث وتاريخ إنسان هذه الأرض، من خلال المتحف الذي يعد الأول رسميا من قبل وزارة السياحة والتراث الوطني، ومن من أهم معالم السياحة التراثية بالنسبة لأهالي وزوار المحافظة على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويحوي المتحف عدداً من الخناجر القديمة وأنواعاً من السيوف والبنادق، إضافة إلى الأدوات الفنية والموسيقية القديمة، وبعض النسخ من الصحف والمجلات العربية والكتب القديمة.

وكشف سليمان الضويحي في حديث لـ"سبق" أن متحف الضويحي يروي تاريخ الزلفي القديم، ويضم بين جنباته أكثر من 11 ألف قطعة تراثية مختلفة من المقتنيات والقطع التراثية من الأدوات المنزلية القديمة والحلي التي تتزين بها المرأة المصنوعة من الفضة، علاوة على الملابس بكافة أنواعها متوزعة على 24 قسم بالمتحف.

ونوه بالنقلة النوعية والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في ظل القيادة الرشيدة، مؤكداً أن رؤية 2030 أسهمت في التعريف بحضارة المملكة من خلال مستهدفاتها في الانفتاح على العالم.

وأوضح أن المتحف وعلى مدى أكثر من عقدين، استطاع جمع الآلاف من القطع والمقتنيات التراثية والأثرية في متحفه شرق مركز علقة بمحافظة الزلفي في منطقة الرياض، سواء من النحاسيات والفخاريات والمصنوعات الخزفية والأعمال اليدوية المصنوعة من الخوص وجريد النخيل، إضافة إلى العديد من العملات النقدية التي يعود تاريخ بعضها إلى عصور الخلافة والدول الإسلامية والعربية والمؤسس الملك عبدالعزيز.

وبين "الضويحي" أن المتحف يشارك في العديد من الفعاليات والمناسبات الوطنية والاجتماعية، ومنها ذكرى اليوم الوطني، وكذلك الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف الخاصة، كما يحظى بزيارة أكثر من 10 آلاف زائر شهرياً ويقدم برنامجاً خاصاً للاحتفال يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والترفيهية.

ودعا في ختام حديثه المواطنين والمقيمين بزيارة المتحف والتعرف على مقتنياته، منوهاً إلى أنه يستقبل الزوار بمختلف الأعمار مجاناً ويسعد بزيارة الجميع.

بالفيديو.. متحف

بالفيديو.. متحف

بالفيديو.. متحف

بالفيديو.. متحف

بالفيديو.. متحف

بالفيديو.. متحف

متحف الضويحي محافظة الزلفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. نائب رئيس نزاهة لـ"يا هلا بالعرفج": لا نجاح للتنمية إلا بعدم التسامح مع الفساد

بالفيديو.. نائب رئيس نزاهة لـ"يا هلا بالعرفج": لا نجاح للتنمية إلا بعدم التسامح مع الفساد

بالفيديو.. نائب رئيس نزاهة لـ"يا هلا بالعرفج": لا نجاح للتنمية إلا بعدم التسامح مع الفساد

بالفيديو.. نائب رئيس نزاهة لـ"يا هلا بالعرفج": لا نجاح للتنمية إلا بعدم التسامح مع الفساد

السعودية تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

السعودية تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

بالفيديو.. اشتباك مسلح خلال محاولة الاستيلاء على سفينة تجارية في خليج غينيا

بالفيديو.. اشتباك مسلح خلال محاولة الاستيلاء على سفينة تجارية في خليج غينيا

شبكة عيون الإخبارية