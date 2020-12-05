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بيان عاجل من بشأن حقيقة إيقاف صرف معاشات ذوي الإعاقة

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بيان عاجل من الحكومة بشأن حقيقة إيقاف صرف معاشات ذوي الإعاقة بيان عاجل من بشأن حقيقة إيقاف صرف معاشات ذوي الإعاقة

مصراوي Masrawy

02:00 م السبت 05 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه تم التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة.

وأوضحت هيئة التأمين، أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشيرةً إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.

وفي سياق متصل، تكون أولوية الاستحقاق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له وفقاً للترتيب الآتي: المعاش المستحق عن نفسه، والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق عن الوالدين، والمعاش المستحق عن الأولاد، والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، على أن يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويراعى أيضاً أن يجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقاً للأولويات الواردة عالية بدون حدود، وكذلك أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، إلى جانب أن يجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقاً للأولويات الواردة عالية بدون حدود، كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.

وناشدت الهيئة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري

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