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جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل والقبول ببرامج الدراسات العليا

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جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل والقبول ببرامج الدراسات العليا جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل والقبول ببرامج الدراسات العليا
لمرحلتي الماجستير والدكتوراه غير مدفوعة الرسوم للعام الدراسي 1443هـ

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل والقبول ببرامج الدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد مواعيد التسجيل والقبول في برامج الدراسات العليا (غير المدفوعة الرسوم) لمرحلتي (الماجستير – الدكتوراه) المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1443هـ.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع؛ أنه سيكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة: https://registration.kku.edu.sa/ اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد 21 ربيع الآخر إلى مساء يوم السبت 11 جمادى الأولى.

ودعا آل فائع جميع الراغبين والراغبات في التقدم لبرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على جميع المعلومات والشروط من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100562 لافتًا إلى أنه سيكون الإعلان عن القبول في برامج الدراسات العليا (المدفوعة الرسوم) في المراحل الثلاث (الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه)، في آخر شهر رجب من العام الحالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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