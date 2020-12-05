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جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
لقاء خاص مع د. محمد وفائي ود. عبد الرحمن سعيد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بضيافة أحمد شوبير
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
إجابات ك. ضياء السيد على "السبورة".. مش فاهم سبب تمسك الأهلي بـ "سيرينو" والشناوي الأفضل في الموسم
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
ملعب ONTime - د.محمد وفائي: مروان بقاله فترة كبيرة مصاب بالخشونة في ركبته وبيلعب وهو مصاب
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:30 صباحاً
عبد الرحمن سعيد: مخرجتش من معسكر مباراة الزمالك خالص خلال 6 أيام.. وأفشة بيسمع الكلام بالحرف الواحد
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:29 صباحاً
ملعب ONTime - د.عبد الرحمن سعيد: سافرت المغرب بالأكل.. ومفيش حاجة طلبتها في شغلي مع الأهلي إترفضت
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:29 صباحاً
ملعب ONTime - د.محمد وفائي يكشف كواليس التجهيزات الطبية في معسكرات الأهلي
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:29 صباحاً
طهران تدرج اسم السفير الأمريكي باليمن على قائمتها للعقوبات
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الخميس 10 ديسمبر 2020 10:28 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأزمة الخليجية.. السعودية والكويت تؤكدان التقدم نحو الحل وإيران ترحب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 05 ديسمبر 2020 12:39 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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