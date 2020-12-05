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مع بدء حملة التطعيم.. تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

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مع بدء حملة التطعيم.. روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا مع بدء حملة التطعيم.. تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا
لترفع الإجمالي إلى مليونين و431731 إصابة مؤكدة أودت بحياة 42684

مع بدء حملة التطعيم.. روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيما تتجه البلاد لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد "كورونا"، سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة زيادة غير مسبوقة بأكثر من 28.7 ألف حالة في حصيلة الإصابات بالفيروس.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن رصد 28782 إصابة بالعدوى، مقابل 27403 إصابات في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 20.4% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بحسب روسيا اليوم بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7993 إصابة؛ ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة أيضًا) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3726 إصابة).

وسجلت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير 508 حالات وفاة، مقابل 569 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 27644 شخصًا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و431731 إصابة مؤكدة؛ منها 42684 حالة وفاة و472651 حالة نشطة ومليون و916396 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 78.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" (550 ألفًا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، فيما لا يزال قرابة 529 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وعلى خلفية تفشي كورونا بوتائر غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق توجيهات بإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد العدوى اعتبارًا من أواخر الأسبوع المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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