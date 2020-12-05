الداخلية: سقوط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة هاربين من أحكام قضائية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة هاربين من أحكام قضائية بمحافظتي الجيزة والإسكندرية .

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أفادت اختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان) مسجل شقي خطر "مخدرات" سبق اتهامه في 8 قضايا "سلاح ناري- سرقة- تبديد- ضرب مخدرات" ، ومطلوب التنفيذ عليه في (3) قضايا "محكوم عليه فيها بالسجن والسجن المؤبد" بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضبطه.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة – مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة- بطاقة رقم قومي تحمل صورته باسم أحد الأشخاص).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة.

وفى ذات السياق وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام مفادها اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط) سبق اتهامه في 8 قضايا "تجارة سلاح، قتل، تبديد" ، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في إحدى القضايا بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.