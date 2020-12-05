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تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد 4 سنوات (بيان رسمي)

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الحكومة تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد 4 سنوات (بيان رسمي) تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد 4 سنوات (بيان رسمي)

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10:47 ص السبت 05 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.

وأوضح أنه وفقاً للكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، فإنه عند انتهاء مدة الأربع سنوات تلتزم الجهتان، المنتدب منها وإليها الموظف، بتيسير إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها، إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف عن إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، طالما كان الموظف قائماً بعمله بالجهة المنتدب إليها.

وفي إطار حرص على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخـراً الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، الخاص بالقواعد التي يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، والذي أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة الأربع سنوات على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها للموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف في النقل.

كما أكد الكتاب الدوري أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسير على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ولم شمل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المُختلفة ومُـرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة.​

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