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غضب من زوجته.. فأقدم على أمر أثار حيرة الشرطة بإيطاليا

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ما فعله هذا الرجل تجاوز المألوف

غضب من زوجته.. فأقدم على أمر أثار حيرة الشرطة بإيطاليا

قد يتشاجر رجل مع زوجته ويدخل معها في نقاش حاد بين فينة وأخرى، وقد يخرج الزوج من بيته طلبًا للسكينة والهدوء قبل أن يعود لمنزله بعد بضع ساعات، ولكن ما فعله رجل إيطالي تجاوز المألوف.

وحسب موقع "الحرة": دخل رجل إيطالي، 48 عامًا، في نقاش حاد مع زوجته الشهر الماضي، وحتى لا يتطور النقاش إلى شجار قرر أن يخرج قليلًا من المنزل لكي يهدئ أعصابه.

وكان الرجال البالغ من العمر 48 عامًا ويقطن ببلدة كومو شمالي مدينة ميلانو بإيطاليا، قد ولج في جدال حاد مع زوجته أواخر الشهر الماضي.

وبالفعل خرج من منزله ببلدة كومو شمالي مدينة ميلانو بإيطاليا، وذهب في نزهة على الأقدام لـ"تصفية أفكاره".

لكن الغريب في الموضوع أن نزهته طالت؛ إذ أوقفته دورية للشرطة في مدينة جيمارا على ساحل البحر الأدرياتيكي، على بعد 418 كيلومترًا من منزله.

وبحسب الصحف المحلية: فإن رجال الشرطة كانوا في دورية في شوارع جيمارا للتأكد من امتثال الناس لحظر التجول المفروض في إيطاليا بسبب جائحة المستجد، عندما لاحظوا رجلاً وحيدًا يمشي عند الساعة الثانية فجراً.

وبعد أن أوقفوه لمخالفته الحظر انتهى الأمر بالزوج في أحد مراكز الشرطة، ليكتشفوا أن زوجته قد أبلغت عن فقدانه قبل نحو أسبوع.

وهنا اعترف ذلك الرجل الذي لم يجر الكشف عن هويته بأنه دخل في شجار مع زوجته قبل أسبوع وخرج في نزهة على الأقدام طلبًا للسكينة والهدوء، لكنه استمر في السير على الأقدام لمدة أسبوع دون أن يستقل أي وسيلة نقل ليقطع في اليوم الواحد 60 كليومترًا.

وقال ذلك الزوج: "مشيت طوال الطريق ولم أستخدم أي وسيلة مواصلات. كل هذه الأيام كنت أعيش على الطعام والشراب الذي يقدمه لي أناس طيبون.. أنا بخير ولكني فقط متعب قليلاً".

بعد سماع تفسيره قررت الشرطة السماح له بالرحيل، ولكن ليس قبل إخطار زوجته ودفع غرامة قدرها 400 يورو (490 دولارًا) لخرقه حظر التجول، وجرى وضعه في غرفة بنزل محلي إلى أن حضرت زوجته لاصطحابه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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