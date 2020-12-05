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شاهد.. إغلاق مستودع بيطري مخالف في جدة وتحريز أدويته للتحقق

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حملة نفّذتها "البيئة" بمشاركة "الغذاء والدواء" استهدفت المنشآت المماثلة

شاهد.. إغلاق مستودع بيطري مخالف في جدة وتحريز أدويته للتحقق

رصدت لجنةٌ من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عددًا من المخالفات أثناء الوقوف والتفتيش على منشآت بيطرية بمحافظة جدة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ: إنه تم العثور خلال الحملة التفتيشية على عددٍ من المخالفات على المنشآت البيطرية في محافظة جدة؛ ومنها وجود مستودع أدوية بيطرية مخالف غير نظامي؛ وذلك لعدم وجود ترخيص.

وقد تمكّنت اللجنة من إغلاق المستودع وعمل الإجراءات اللازمة بشأنه وإصدار المخالفات بحقّ المخالفين وتحريز الأدوية التي تم ضبطها؛ حيث يحتوي المستودع على منتجات وأدوية بيطرية ولقاحات، وأخذ تعهُّدات بعدم التصرف حتى يتم التحقّق من سلامتها ومأمونيتها نتيجة ظروف التخزين السيئة.

من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها وذلك من خلال الهاتف المجاني (8002470000) على مدار الساعة.

شاهد.. إغلاق مستودع بيطري مخالف في جدة وتحريز أدويته للتحقق

شاهد.. إغلاق مستودع بيطري مخالف في جدة وتحريز أدويته للتحقق

شاهد.. إغلاق مستودع بيطري مخالف في جدة وتحريز أدويته للتحقق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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