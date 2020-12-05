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"النفط" يواصل صعوده ويحلّق قرب مستوى 50 دولاراً

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"النفط" يواصل صعوده ويحلّق قرب مستوى 50 دولاراً "النفط" يواصل صعوده ويحلّق قرب مستوى 50 دولاراً
مدفوعاً بتوقعات لحزمة تحفيز أميركية واحتمالات لقاح كورونا

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد بالمئة، الجمعة، لتظل قريبة من مستوى الخمسين دولاراً للبرميل إذ طغت توقعات بحزمة تحفيز اقتصادي أميركية واحتمالات بشأن لقاح لفيروس كورونا، على زيادة في الإمدادات، وتنامٍ في عدد حالات الوفاة بكوفيد-19.

واكتسبت خطة للحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا بقيمة 908 مليارات دولار زخماً في الكونغرس الأميركي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" جرت تسوية برنت على زيادة 54 سنتاً، بما يعادل 1.11 بالمئة، إلى 49.25 دولار للبرميل.

وخلال الجلسة، بلغ العقد أعلى مستوياته منذ أوائل مارس عند 49.92 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتاً إلى 46.26 دولار للبرميل بعد ملامسة مرتفع عند 46.68 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ربح الخامان كلاهما للأسبوع الخامس على التوالي، إذ ارتفع برنت 1.7 بالمئة، وزاد الخام الأميركي 1.9 بالمئة.

في غضون ذلك، تعافى الإنتاج الأميركي من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام، الذي لامسه في مايو، فيما يعود بشكل أساسي إلى أن منتجي النفط الصخري أعادوا آباراً للعمل على خلفية صعود الأسعار.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن عدد حفارات النفط الأميركية العاملة ارتفع خمساً إلى 246، وهو أعلى مستوياته منذ مايو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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