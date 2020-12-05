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جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
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ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع د. محمد وفائي ود. عبد الرحمن سعيد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بضيافة أحمد شوبير -
إجابات ك. ضياء السيد على "السبورة".. مش فاهم سبب تمسك الأهلي بـ "سيرينو" والشناوي الأفضل في الموسم -
ملعب ONTime - د.محمد وفائي: مروان بقاله فترة كبيرة مصاب بالخشونة في ركبته وبيلعب وهو مصاب -
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ملعب ONTime - د.محمد وفائي يكشف كواليس التجهيزات الطبية في معسكرات الأهلي -
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لماذا أعتقلت تركيا 23 اخواني بعد اثبات خيانتهم لتركيا !#أخر_النهار_ مع #الباز

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