أمانة مكة تبثّ رسائل توعوية للتقيد بالإجراءات الاحترازية من "كورونا"

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عبر اللوحات الإعلانية الموجودة في شوارع وميادين العاصمة المقدسة

بثت أمانة العاصمة المقدسة رسائل توعوية عبر اللوحات الإعلانية الموجودة في شوارع وميادين العاصمة المقدسة تحثّ على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ‬.

ونفَّذت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية أكثر من 40 لوحة إعلانية تتضمن تعليمات وقائية وإرشادية تحث على اتباع الاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، المتمثلة في لبس الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار والالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما أكدت الأمانة خطورة رمي الكمامات والقفازات المستخدمة، والتخلص منها بالطرق الصحيحة المتّبعة للحفاظ على صحة المجتمع.فيروس كورونا الجديد