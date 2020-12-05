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"القيادة" تهنئ رئيس فنلندا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

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"القيادة" تهنئ رئيس فنلندا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده "القيادة" تهنئ رئيس فنلندا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس ساولي نينستو؛ رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس فنلندا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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