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عبر الاتصال المرئي.. "المعلمي" يشارك في الاجتماع الافتراضي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

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عبر الاتصال المرئي.. "المعلمي" يشارك في الاجتماع الافتراضي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي.. "المعلمي" يشارك في الاجتماع الافتراضي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
ناقش أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية الراهنة

عبر الاتصال المرئي..

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية على الساحة الدولية.

حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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