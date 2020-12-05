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أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالاتفاق حول حل الأزمة الخليجية

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أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالاتفاق حول حل الأزمة الخليجية أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالاتفاق حول حل الأزمة الخليجية
أكد أنه الإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة

أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالاتفاق حول حل الأزمة الخليجية

أعرب أمير الكويت، الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، أمس الجمعة عن سعادته وارتياحه للاتفاق حول حل الأزمة الخليجية، مهنئًا قادة دول الخليج على "تحقيق تلك الخطوة التاريخية".

وأكد أمير الكويت في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) ارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بُذلت مؤخرًا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء، الذي أكدت من خلاله الأطراف كافة حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي.

ووجّه أمير الكويت "التهنئة والتقدير لقادة دول مجلس التعاون لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير أبنائنا، وتحقيق تطلعاتهم، وإلى الأصدقاء كافة في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت، التي كانت محل تقدير من جانبنا".

وأشار الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح إلى جهود أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر "الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف، وأرسى قواعد الاتفاق؛ لتبقى جهود سموه في أعماق وجداننا، وفي صفحات تاريخنا".

كما شكر الرئيس الأمريكي دونالد على جهوده الداعمة لحل الخلاف الخليجي "التي تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".أمير الكويت مجلس التعاون الخليجي الكويت دول مجلس التعاون الخليجي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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