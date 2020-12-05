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بعد هجوم "السوشيال ميديا".. أول رد من "الآثار" على أزياء موديل "موكب المومياوات"

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بعد هجوم "السوشيال ميديا".. أول رد من "الآثار" على أزياء موديل "موكب المومياوات" بعد هجوم "السوشيال ميديا".. أول رد من "الآثار" على أزياء موديل "موكب المومياوات"

مصراوي Masrawy

01:57 ص السبت 05 ديسمبر 2020

في أول رد فعل لوزارة السياحة والآثار، بشأن صورة "موديل" موكب المومياوات الملكية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعى، والتي أثارت ردود أفعال غاضبة.

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن هذه الملابس التي تظهر فى الصورة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بملابس الاحتفالية على الإطلاق، وذلك وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة.

وحذر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من استخدام هذا التصميم ضمن أزياء موديل موكب المومياوات، لأنه منقول بنفس التفاصيل من كليب الفنانة العالمية كاتي بيري في أحد كليباتها، مع تعديل بسيط.

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