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120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف -
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الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

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