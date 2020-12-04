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120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف
-
الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:40 صباحاً
الطائف.. حملة على محال العطارة تضبط مواد ذات ادعاءات طبية مضللة
-
الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:40 صباحاً
بمناسبة اليوم العالمي.. فعاليات تطوعية بمركز النشاط الاجتماعي بـ"مدرقة" رجال ألمع
-
الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:40 صباحاً
"إخاء" تطلق برنامج "مساند" لتمكين ٣٠ يتيمًا في الصحة والسلامة المهنية
-
الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:40 صباحاً
شرطة الرياض: القبض على 3 تورّطوا في سرقة المركبات المتوقفة
-
الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:40 صباحاً
مخاوف تتصاعد.. طلاب لجامعة جازان: أعيدوا النظر في الاختبارات الحضورية
-
الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:40 صباحاً
الصين تتهم: هذه الدول صدّرت "كورونا" إلينا.. ولدينا الدليل
-
الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
متراصين للوصول للبصمة.. شاهد كيف خالفت عمالة الاحترازات بمكة
-
الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
"ميدوزا 10".. تفاصيل الانسحاب "المهين" لسفينة تركية أمام فرقاطة مصرية
-
الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف
-
الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 04 ديسمبر 2020 07:28 مساءً
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