شاهد.. 40 مطلبًا في لقاء رئيس وأعضاء "بلدي الأحساء" بأهالي "الصفا"

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تركزت على الأنسنة وجودة الحياة وضمّت تسمية عدد من الشوارع والميادين

التقى رئيس المجلس البلدي لأمانة الأحساء الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، عددًا من أهالي حي الصفا الواقع بشمال المبرز التابعة للدائرة الرابعة؛ وذلك ضمن الزيارات المجدولة والدورية للقاءات المواطنين في جميع مدن وقرى الأحساء والتواصل مع الأهالي للوقوف على احتياجاتهم وأحيائهم ميدانيًّا والاستماع والاطلاع على طلباتهم.

رافق "البوعلى" نائب رئيس المجلس يوسف الحجي وعدد من الأعضاء؛ وهم: رئيس لجنة الاتصال المؤسسي مصطفى الحميد، ورئيس اللجنة المالية شاكر العليو، والمهندس عبدالرحمن الذكرالله، والدكتور صالح التركي، وعبد الجليل النصير، وفهد الملحم، وعضوا الدائرة الرابعة: عبدالرحمن السبيعي ويونس الهاشم، وعدد من نشطاء أهالي الحي.

وعقب الاستقبال قام ياسر الموسى نيابة عن الأهالي بطرح أكثر من (40 مطلباً) وتركزت على الأنسنة وجودة الحياة؛ وذلك بتسمية عدد من الشوارع والميادين في الحي، ورصف وتأهيل طرق للمشاة على امتداد الحي من الشمال إلى الجنوب، وتأهيل وتجهيز عدد من الحدائق.

وأكد الأهالى على مطالباتهم بتشجير وتجميل الشوارع الرئيسية وعمل مسطحات خضراء لزيادة الرقعة النباتية وتقليل الاحتباس الحراري، وصيانة بعض الطرق وطلاء الأرصفة وتركيب لوحات إرشادية مرورية.

بعد ذلك استمع رئيس المجلس البلدي والأعضاء الحاضرون إلى عدد من المداخلات من الأهالي والرد عليها مباشرة من الرئيس والأعضاء.

وفي ختام اللقاء شكر رئيس المجلس تفاعل الأهالي من أجل تطوير الحي، مؤكدًا على متابعة مطالبهم ومخاطبات الجهات المعنية، وفق الأنظمة المرعية.

وأوضح "البوعلي" أن هذه المطالبات تأتي من حرص الأهالي وغيرتهم على بلادهم ومواكبتهم للدخول في التطوير وأنسنة المدن المتبعة حاليّاً في جميع أنحاء المملكة.