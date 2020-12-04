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"الحصيني": الاثنين المقبل أول أيام "المربعانية" ويرافقها حالة ممطرة

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"الحصيني": الاثنين المقبل أول أيام "المربعانية" ويرافقها حالة ممطرة "الحصيني": الاثنين المقبل أول أيام "المربعانية" ويرافقها حالة ممطرة
قال لـ"سبق": مدتها 39 يومًا.. ونجومها ثلاثة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اقتراب موعد "المربعانية"، وأول أيامها الاثنين المقبل 22/ 4/ 1442هـ، وهي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها 39 يومًا؛ بمعنى دخول الشتاء فلكيًّا -وهو الانقلاب الشتوي- في والنصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ حيث سيحدث إن شاء الله يوم الاثنين 6 جمادى الأولى 1442هـ أول "المربعانية"، ويمكن اعتباره امتدادًا للوسم.

وقال "الحصيني" في تصريح لـ"سبق": "يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يومًا، والقلب 13 يومًا، والشولة 13 يومًا، ومجموعها بالجملة 39 يومًا، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد وخاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري".

وأضاف: "ويوافق دخول المربعانية هذا العام حالة ممطرة على أجزاء من غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة إن شاء الله، ومتوقع أن يعقبها موجة برد أصلها قطبي؛ لذا يتوقع انخفاض درجات الحرارة من بداية الأسبوع القادم على الشمالية".

كما يُتوقع أن تكسر الحرارة الصغرى الخمس درجات المئوية، والوسطى متوقع أن تكسر العشر درجات، والشرقية والمدينة المنورة متوقع الصغرى أن تكسر الخمس عشرة درجة المئوية.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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