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الاثنين المقبل.. ختام دوري رابطة أحياء الرياض

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بحضور شخصيات رياضية

الاثنين المقبل.. ختام دوري رابطة أحياء الرياض

حددت رابطة دوري أحياء فرق الرياض، الاثنين المقبل، موعدًا للمباراة النهائية التي ستجمع فريق المملكة مع فريق مرسيليا على ملاعب وزارة الرياضة في عرقة .

وستشهد المباراة النهائية حضور عدد من الشخصيات الرياضية، كما سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة فضائياً، وسيمنع حضور الجمهور طبقًا للإجراءات الاحترازية.

وكان فريقا المملكة ومرسيليا تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تجاوزا لشبونة والأرسنال على الترتيب في دور النصف النهائي من البطولة.

يذكر أن دوري أحياء فرق الرياض شهد مشاركة 36 فريقًا ولعبت جميع المباريات على ملعب اليرموك شرق العاصمة الرياض.

الاثنين المقبل.. ختام دوري رابطة أحياء الرياض

الاثنين المقبل.. ختام دوري رابطة أحياء الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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