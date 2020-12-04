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شرطة الشمالية: تحديد المسؤول عن التجمع المخالف بقاعة أفراح برفحاء

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شرطة الشمالية: تحديد المسؤول عن التجمع المخالف بقاعة أفراح برفحاء شرطة الشمالية: تحديد المسؤول عن التجمع المخالف بقاعة أفراح برفحاء
أكدت تطبيق العقوبة بحقّه وحق صاحب المنشأة وكل من حضر

شرطة الشمالية: تحديد المسؤول عن التجمع المخالف بقاعة أفراح برفحاء

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رفحاء، بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة المستجد "كوفيد 19"، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، وقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف؛ وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "الخميس": يجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا، بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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