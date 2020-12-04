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كورونا.. تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة

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كورونا.. روسيا تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة كورونا.. تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة
بلجيكا: 2605 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. روسيا تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة

أعلنت اليوم تسجيل 27403 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ منها 6868 حالة في موسكو؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و402949.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، في بيان لها، أن الوفيات بلغت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 569 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد، إلى 42176 منذ بدء الجائحة.

بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم، تسجيل 122 حالة وفاة و2605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي 17033، فيما بلغ إجمالي الإصابات 584857.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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