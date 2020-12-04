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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتكوُّن الضباب على هذه المناطق

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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتكوُّن الضباب على هذه المناطق "الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتكوُّن الضباب على هذه المناطق
الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق: الرياض، القصيم، حائل والشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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