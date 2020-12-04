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اليومية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 ولقاء مع ألمع نجوم الفن في مصر والوطن العربي
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً
8 الصبح - نصائح 8 الصبح إمتى يكون ضروري التوجه للحجر الصحي وإمتى يكون العزل المنزلى أفضل في كورونا ؟
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 7/12/2020
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 7/12/2020
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:16 صباحاً
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 7/12/2020
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:15 صباحاً
"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:09 صباحاً
قبل ساعة من قمة السيسى وماكرون بقصر الإليزيه.. شوارع باريس تتزين بعلم مصر
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 11:01 صباحاً
غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"
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الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:45 صباحاً
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إنصاف بن علية..امرأة في الصف الأول لمحاربة كورونا في تونس
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 04 ديسمبر 2020 10:27 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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