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وزير الطاقة السعودي يؤكد تقنين الإنتاج النفطي الليبي خلال الفترة المقبلة

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وزير الطاقة السعودي يؤكد تقنين الإنتاج النفطي الليبي خلال الفترة المقبلة وزير الطاقة السعودي يؤكد تقنين الإنتاج النفطي الليبي خلال الفترة المقبلة

الرياض - مباشر: أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أن تقنين الإنتاج النفطي الليبي سيتم خلال الفترة المقبلة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إن "تقنين الإنتاج الليبي ليس قبل مرور فترة"، وفقاً لموقع "سي إن بي سي" العربية.

جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي على هامش اجتماع منظمة أوبك وحلفاؤها، لبحث مستقبل سوق النفط العالمي.

وأكد، أن برنامج التعويض عن زيادات الإنتاج السابقة لم يحقق النجاح المأمول، وأن إغلاقات الموجة الثانية - قاصداً لفيروس كورونا-  أقل ضررا بالطلب من الموجة الأولى.

ووافقت منظمة أوبك وحلفاؤها على زيادة متواضعة في إنتاج النفط في يناير/كانون الثاني بواقع 500 ألف برميل يوميا، مع الاجتماع شهرياً لمناقشة سياسة الإنتاج.

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