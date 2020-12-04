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إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في خلال الربع الثالث لـ2020

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إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020 إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في خلال الربع الثالث لـ2020

الرياض - مباشر: أصدر البنك المركزي السعودي، تقرير حديث يوضح أبرز نتائج قطاع التأمين في الممكلة خلال الربع الثالث لـ2020.

وبحسب التقرير،الصادر اليوم الخميس،  فقد شهد قطاع التأمين عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث ارتفع صافي الدخل للقطاع بنسبة 1.9 بالمائة مدفوعًا بارتفاع دخل عمليات التأمين بنسبة 22.5  بالمائة.

بينما بلغت الأقساط المكتتب بها 8.8 مليارات ريال بانخفاض طفيف عن الربع نفسه من العام الماضي يقدر بـ 0.4 بالمائة.

كما أشار التقرير إلى تحسن هامش الملاءة المالية للقطاع حيث بلغ 178 بالمائة، إضافة إلى انخفاض المعدّل المجمّع إلى 97 بالمائة، وانخفاض معدل الخسائر لتأمين المركبات. 

 

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