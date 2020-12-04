محدث.."أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل في يناير

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مباشر: وافقت منظمة أوبك وحلفاؤها على زيادة متواضعة في إنتاج النفط في يناير/كانون الثاني بواقع 500 ألف برميل يوميا، مع الاجتماع شهرياً لمناقشة سياسة الإنتاج.

كان من المتوقع في السابق أن تمدد "أوبك+" تخفيضات النفط الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميًا حتى مارس/آذار المقبل على الأقل، لكن بعد آمال لقاح كورونا، بدأ العديد من المنتجين في التشكيك في الحاجة إلى تمديد التخفيضات.

وقالت أوبك في بيان صادر بعد اجتماعها، اليوم الخميس: "عتبارًا من يناير 2021، قررت المنظمة والحلفاء تعديل الإنتاج النفطي بشكل طوعي بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً من 7.7 مليون برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياَ.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أن دول روسيا والعراق ونيجيريا والإمارات أعربت إلى حد ما عن اهتمامها بتزويد السوق بمزيد من النفط في عام 2021.

وأضاف البيان أن تحالف "أوبك+" سوف يعقد اجتماعات وزارية شهرية اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2021؛ لتقييم ظروف السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات الإنتاج الإضافية للشهر التالي، واليتي من المفترض ألا تتجاوز 500 ألف برميل يومياً لزيادة الإنتاج شهرياً.

وأكد البيان أنه من الضروري أن التزام جميع المنتجين الرئيسيين بالجهود التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار في السوق.

وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الإغلاق المتجددة، بسبب تدابير احتواء فيروس كورونا الأكثر صرامة، لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب على النفط، مع حالة عدم اليقين السائدة خلال أشهر الشتاء.