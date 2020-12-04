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شرطة الشمالية: رصدنا تجمعات مخالفة في صالة أفراح برفحاء .. وجارٍ محاسبة المخالفين

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شرطة الشمالية: رصدنا تجمعات مخالفة في صالة أفراح برفحاء .. وجارٍ محاسبة المخالفين شرطة الشمالية: رصدنا تجمعات مخالفة في صالة أفراح برفحاء .. وجارٍ محاسبة المخالفين
دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا

شرطة الشمالية: رصدنا تجمعات مخالفة في صالة أفراح برفحاء .. وجارٍ محاسبة المخالفين

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية من رصد مجموعة أشخاص خالفوا لائحة التجمعات البشرية المحددة في سبيل منع تفشي وذلك في قصر أفراح بمحافظة رفحاء.

وقال المتحدث الرسمي للشرطة العقيد متعب الخميس لـ"سبق"؛ إنه تم رصد مخالفة متفرقة في صالة أفراح بمحافظة رفحاء، تمثلت في اجتماع عددٍ من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالإضافة إلى مخالفة لائحة الحد من التجمعات.

وذكر الخميس أن إجراءات التقصي والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويُجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين.الحدود الشمالية الجهات الأمنية شرطة الحدود الشمالية فيروس كورونا الجديد رفحاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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