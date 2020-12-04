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تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

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مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 117156 من بينهم 103082 متعافيًا

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 133 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 432 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 117156 حالات من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و 6713 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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