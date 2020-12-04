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محدث..النفط يرتفع عند التسوية بعد اتفاق "أوبك+"على زيادة محدودة للإنتاج

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محدث..النفط يرتفع عند التسوية بعد اتفاق "أوبك+"على زيادة محدودة للإنتاج محدث..النفط يرتفع عند التسوية بعد اتفاق "أوبك+"على زيادة محدودة للإنتاج

 مباشر: تحولت  النفط للارتفاع عند تسوية  تعاملات اليوم الخميس، بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة محدودة للإنتاج.

واتفق تحالف "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل في يناير/كانون الثاني، على أن تجتمع كل شهر لمراجعة سياسة الإنتاج.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم أوبك وحلفاؤها، بتمديد تخفيضات لإنتاج النفط قدرها 7.7 مليون برميل يوميًا، لمدة 3 أشهر على الأقل، لكن بعد التطورات السريعة والإيجابية للقاح كورونا والتي حفزت صعود أسعار الخام في الشهر الماضي بأكثر من 26 بالمائة، تردد بعض المنتجين في استمرار التخفيضات القوية للإنتاج.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 0.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بأقل من توقعات المحللين.

في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط للأسبوع الثالث على التوالي إلى 11.100 مليون برميل يومياً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.8 بالمائة إلى 45.64 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش،  ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 1.2 بالمائة إلى8709 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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