أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 7/12/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 7/12/2020 -
"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة -
قبل ساعة من قمة السيسى وماكرون بقصر الإليزيه.. شوارع باريس تتزين بعلم مصر -
غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند -
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني -
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن" -
آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا -
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف -
شريف رمزي يكشف لـ"مصراوي" عن رأيه في "القاهرة السينمائي" وبالمشاركة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالترفيع وأصوات المفرقعات.. دراجات نارية متهورة تجوب شوارع "الطائف"

Print
بالترفيع وأصوات المفرقعات.. دراجات نارية متهورة تجوب شوارع "الطائف" بالترفيع وأصوات المفرقعات.. دراجات نارية متهورة تجوب شوارع "الطائف"
في ظاهرة انتشرت منذ سنوات ومطالبات للمرور بالقضاء على تلك الظواهر السيئة

رمزية

انتشرت ظاهرة الدراجات النارية التي تجوب الشوارع بشكل جماعي في مخالفة للأنظمة المرورية المتبعة حيث إنها لا تلتزم بتركيب اللوحات الأمامية والخلفية وتتسبب أيضًا في إزعاج المواطنين بالأحياء السكنية والمتنزهات العامة بالمحافظة وتظهر غالبًا أصوات مزعجة شبيهة بالمفرقعات النارية.

وقال المواطن أحمد العتيبي لـ "سبق"، إن الدراجات النارية انتشرت في المحافظة بشكل غريب وخصوصًا في المتنزهات العامة والمولات، وقد سببت إزعاجًا للمارة والمتنزهين وكذلك تسببت في تعطيل الحركة المرورية أحيانًا نتيجة الاستعراضات المفتعلة كالترفيع.

وأشار المواطن إلى أن كل بيت يوجد به كبار في السن أو مرضى يحتاجون إلى الهدوء والراحة التامة إلا أن هذه الدراجات أصبحت تشكل إزعاجًا وخطرًا يهدد السكان.

وطالب "المواطن" إدارة المرور بالقضاء على هذه الظاهرة السيئة التي باتت منتشرة منذ سنوات دون إيجاد حل لقائدي هذه الدراجات المتهورين.المرور الطائف المرور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة

"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن"

شبكة عيون الإخبارية