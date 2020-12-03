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البرازيل ينمو بوتيرة قياسية في الربع الثالث

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اقتصاد البرازيل ينمو بوتيرة قياسية في الربع الثالث البرازيل ينمو بوتيرة قياسية في الربع الثالث

مباشر: نما الاقتصاد البرازيلي في الربع الثالث من العام الجاري بأكبر وتيرة على الإطلاق حيث أدى تخفيف إجراءات الإغلاق إلى انتعاش قوي في النشاط في معظم القطاعات.

وكشفت وكالة الإحصاءات الحكومية، اليوم الخميس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل بنسبة 7.7 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد انكماش قياسي في الربع الثاني من 2020.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى البرازيل سوف يرتفع بنحو 9 بالمائة خلال الربع الثالث.

يعني الانتعاش أن الاقتصاد البرازيلي أصبح الآن بالحجم الذي كان عليه في أوائل عام 2017، لكن لا يزال أصغر بنسبة 7 بالمائة مما كان عليه في ذروته في عام 2014.

وأوضحت البيانات أن قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي نما بنسبة 6.3 بالمائة.

وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 7.6 بالمائة، كما زاد الاستثمار الثابت والإنفاق الحكومي بنحو 11 بالمائة، و3.5 بالمائة على التوالي.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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