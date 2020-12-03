جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع سعر سهم تسلا بنحو 30%

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مباشر: توقع محلل في "جولدمان ساكس" ارتفاع سهم شركة تسلا بنحو 30 بالمائة، مع التفاؤل بشأن مستقبل صناعة السيارات الكهربية.

وكتب "مارك ديلاني" في مذكرة للعملاء نقلها موقع "ماركت ووتش"، اليوم الخميس، أنه يتوقع ارتفاع سعر سهم تسلا إلى 780 دولاراً من 455 دولاراً.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 30 بالمائة مقارنة مع إغلاق سهم تسلا في جلسة الأربعاء عند 568.8 دولار.

يرى "ديلاني" أن حصة السيارات الكهربية من مبيعات السيارات الجديدة حول العالم تزداد بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه سابقًا.

وتابع المحلل: "إننا نرفع توقعاتنا لاعتماد السيارات الكهربية ونتوقع الآن أن تشكل 18 بالمائة من المبيعات عالميًا في عام 2030 و29 بالمائة في عام 2035".

ومن المفترض أن يساعد انخفاض تكاليف البطارية وانتشار الطرازات المتاحة من العديد من صانعي السيارات على زيادة قوة المركبات الكهربية، هذا أمر إيجابي لجميع صناع هذه السيارات، بما في ذلك تسلا.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم تسلا بنحو 5 بالمائة إلى 597.8 دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع سهم تسلا بأكثر من 580 بالمائة بعد أن حققت أرباح قوية للربع الخامس على التوالي، كما من المقرر أن تنضم على مؤشر "ستاندرد آند بورز" في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.