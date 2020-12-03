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تصل إلى 12 شهراً مجانياً.. "وقت اللياقة" تطلق أعلى العروض في تاريخها

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تصل إلى 12 شهراً مجانياً.. "وقت اللياقة" تطلق أعلى العروض في تاريخها تصل إلى 12 شهراً مجانياً.. "وقت اللياقة" تطلق أعلى العروض في تاريخها
قالت إن الحملة تأتي تشجيعاً لممارسي الرياضة في على الاستمرار

تصل إلى 12 شهراً مجانياً..

أعلنت شركة لجام، المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، أعلى عروض في تاريخ الشركة، خلال مراكزها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتفصيلاً، تأتي الحملة تقديراً من وقت اللياقة لارتفاع نسبة ممارسي الرياضة في السعودية، وتشجيعاً على الاستمرار في ممارستها في المجتمع نظراً لأهميتها في تقوية الجهاز المناعي في الجسم، والحد من أمراض السُّمنة والسكر والضغط والتوتر.

ويحصل المشترك لمدة 12 شهراً في مراكز الفتنس والبرو “النسائية والرجالية” على 12 شهراً مجاناً، والمشترك لمدة ستة أشهر على ستة أشهر مجاناً، والمشترك لمدة ثلاثة أشهر على ثلاثة أشهر مجاناً.

يذكر أن مراكز وقت اللياقة تضم أحدث أجهزة اللياقة البدنية المتكاملة، والمسابح، وملاعب كرة القدم والسلة، والكرة الطائرة، إضافة إلى صالة للحديد، وصالة للحصص الجماعية الرياضية، والإسكواش، ومضماراً داخلياً، وغيرها من الخدمات الرياضية والترفيهية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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