أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 7/12/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 7/12/2020 -
"الصحة" تُفعل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للإعاقة -
قبل ساعة من قمة السيسى وماكرون بقصر الإليزيه.. شوارع باريس تتزين بعلم مصر -
غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند -
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني -
لن تعثر على غطاء الحطام.. "أردوغان" المزدوج بين عهدي "ترامب" و"بايدن" -
آل الشيخ: المملكة تحقق المرتبة الأولى عربياً والسابع عشر عالمياً في نشر أبحاث كورونا -
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف -
شريف رمزي يكشف لـ"مصراوي" عن رأيه في "القاهرة السينمائي" وبالمشاركة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صدارة" تدرب كفاءات سعودية للتأهيل لسوق العمل الصناعي

Print
للمشاركة الفاعلة في تأهيل الكوادر الشابة

ضمن سعيها للمشاركة الفاعلة في تأهيل الكوادر السعودية الشابة، استقبلت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) عدداً من المتدربين السعوديين من خريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني في مختلف التخصصات التقنية والهندسية. ومن المزمع أن يتم تدريبهم على رأس العمل لفترات تتراوح بين ستة أشهر وعام تدريبي كامل، ابتداءً من شهر ديسمبر من العام الجاري 2020م.

وأوضحت صدارة أن هذا التدريب النوعي والتخصصي يرمي إلى تعزيز مهارات الخريجين الشباب في جوانب حيوية مثل الصناعات الكيميائية، ومهارات التشغيل في البيئات الصناعية المتطورة، إلى جانب التعامل الأمثل مع الأدوات والآليات المصنعية الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لتحقيق جودة وكفاءة الإنتاج.

وفي توضيح ذي صلة، بينت صدارة أن عدد المتدربين السعوديين بلغ 40 متدرباً من مختلف التخصصات الصناعية والتقنية والهندسية في برامج الدبلوم. وقد اعتمدت صدارة خطة تدريبية تؤهل هؤلاء الشباب لتحقيق اشتراطات سوق العمل الصناعي، بما فيه من اشتراطات دقيقة، وبما يتسم به من تنافسية عالية.

كما أكدت صدارة استمرارها في دعم برامج التدريب للشباب السعوديين حديثي التخرج، وحرصها على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء وبنات الوطن عبر الالتحاق ببرنامج "التدريب على رأس العمل" (OJT)، وغيرها من البرامج التدريبية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع كافة المؤسسات الأكاديمية في الجبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تستعد لاستئناف النشاط الخارجي مع احتفال العالم بيوم الطيران

السعودية تستعد لاستئناف النشاط الخارجي مع احتفال العالم بيوم الطيران

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

شبكة عيون الإخبارية