"الموارد البشرية" بالمدينة تنفذ حملة للتأكد من قرارات التوطين بالمنشآت التجارية

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ضبطت 7 مخالفات اتخذت فيها الإجراءات النظامية بحق المخالفين

نفذ أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين، بقيادة الدكتور صالح السحيمي مدير مكتب العمل بالمدينة، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على عددٍ من المنشآت التجارية للتأكد من قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال و”البروتوكولات” الصحية.

وتفصيلاً، جاء ذلك بمتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة ومساعده لقطاع العمل ومدير عام التفتيش في المنطقة، حيث شملت الحملة ( 107) منشآت تجارية تم خلالها ضبط عدد 7 مخالفات اتخذت فيها الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وقال الدكتور السحيمي إن هذه الجولات مستمرة وأن على الجميع التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات لسوق العمل وذلك من خلال تطبيق ( معًا للرصد) وأيضًا بالاتصال على الرقم الموحد لخدمة العملاء 19911.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية