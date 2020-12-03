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بعد الخسارة الخامسة في الدوري.. مدرب النصر يقترب من الرحيل

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بعد الخسارة الخامسة في الدوري.. مدرب النصر يقترب من الرحيل بعد الخسارة الخامسة في الدوري.. مدرب النصر يقترب من الرحيل

بعد الخسارة الخامسة في الدوري.. مدرب النصر يقترب من الرحيل

تسربت أنباء إعلامية عن اجتماع عاجل لإدارة النصر، مساء اليوم، لإصدار قرار الاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق الكروي الأول البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخسارة الخامسة للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس، أمام أبها 2/1.

وتشير المصادر إلى تنحي "فيتوريا " عن قيادة الفريق "فنياً" وإسناد المهمة لمدرب فئة الشباب "مؤقتاً "، حتى يتم استقطاب جهاز فني جديد.

الجدير بالذكر أن النصر يقبع في المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط فقط، وكان قبل أيام خسر نهائي الكأس أمام غريمه التقليدي الهلال.النصر مدرب النصر روي فيتوريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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