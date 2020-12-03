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الأردن : فقدان 12% من الرجال و14% من النساء لوظائفهم بسبب كورونا والاحصاءات تعلق

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الأردن : فقدان 12% من الرجال و14% من النساء لوظائفهم بسبب كورونا والاحصاءات تعلق الأردن : فقدان 12% من الرجال و14% من النساء لوظائفهم بسبب كورونا والاحصاءات تعلق

جى بي سي نيوز  :-  - أعلن "الباروميتر العربي" نتائج استطلاع حول تأثير جائحة كورونا على حياتهم اليومية، شمل 5 آلاف شخص في خمس دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب نتائج الاستطلاع ،  خسر 12% من الرجال الأردنيين وظائفهم بشكل دائم إثر تفشي الفيروس و14% من النساء، مبينة انقطاع 33% من الرجال عن عملهم مؤقتا و20% من النساء.

وأوضح الاستطلاع ازدياد العنف ضد المرأة خلال فترة وباء كورونا بنسبة 45%، حيث أقر 42% من الرجال بازدياده و48% من النساء.

وأشارت النتائج إلى أن 21% من الرجال و39% من النساء في الأردن المشاركين بالاستطلاع عزوا سبب تخوفهم من انتشار إلى مرض أو وفاة أحد أفراد أسرتهم.

من جهتها قالت دائرة الإحصاءات العامة  :  الثلاثاء، إنها لا تعترف بأي أرقام صادرة عن غيرها حول نسب البطالة.

وأوضحت أن كافة الأرقام المتعلقة بنسب البطالة في الأردن منشورة على موقع الدائرة الإلكتروني تحقيقا لمبدأ الشفافية، مبينة أن نتيجة الاستطلاع تشمل أفراد العينة فقط وعددهم 5 آلاف موزعين على 5 دول ، وفق هلا اخبار . 

وشمل استطلاع "الباروميتر العربي" 5 دول (الأردن، لبنان، تونس، الجزائر، المغرب) وقد أجري عبر الهاتف النقال خلال فترة صيف وخريف 2020  . 

يذكر أن "الباروميتر العربي" هو بحثية مستقلة وغير حزبيّة، تجري استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2006، وتقدم نظرة ثاقبة عن الاتجاهات والقيم الإجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي.

جي بي سي نيوز

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