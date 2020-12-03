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"أدولف هتلر" يحقق فوزًا ساحقًا في انتخابات ناميبيا

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"أدولف هتلر" يحقق فوزًا ساحقًا في انتخابات ناميبيا "أدولف هتلر" يحقق فوزًا ساحقًا في انتخابات ناميبيا
قال: لا أنوي السيطرة على العالم

حقق السياسي أدولف هتلر أونونا، فوزًا ساحقًا في الانتخابات الإقليمية في ناميبيا، حسب صحيفة "ديلي ميل".

وطبقاً للصحيفة: فاز أدولف هتلر بـ85٪ من الأصوات، وتم انتخابه في المجلس الإقليمي عن حزب "منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا" الحاكم.

أدولف هتلر علّق على فوزه بالقول: "أنا لا أسعى لنيل السلطة السياسية، ولا أنوي السيطرة على العالم".

و"أدولف هتلر" قال إنه لم يفهم والده الأحداث التاريخية التي ارتبط اسم أدولف هتلر بها عندما أطلق عليه هذا الاسم، وإن الوقت قد فات لتغيير اسمه، لافتًا إلى أن أفراد أسرته ينادونه: أدولف أونونا.

جمهورية ناميبيا كانت مستعمرة ألمانية واللغة الألمانية معترف بها كواحدة من اللغات الوطنية في ناميبيا، وتعتبر الرئيسية في الحديث في بعض مناطق البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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