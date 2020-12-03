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"موبايلي" تتيح لعملائها التبرع لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

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"موبايلي" تتيح لعملائها التبرع لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة "موبايلي" تتيح لعملائها التبرع لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة
من خلال "نقاطي" مع مكافأة إرجاع ٢٠٪؜ للعميل

أطلقت شركة اتحاد اتصالات موبايلي حملة تتيح لعملاء موبايلي التبرع بالنقاط لصالح شريك نقاطي "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وأكدت موبايلي أن الحملة تهدف إلى المساهمة في تطوير مستوى الخدمات والبرامج التعليمية والصحية المقدمة لهذه الفئة الغالية على المجتمع. وتشجيعًا من موبايلي لعملائها، أعلنت الشركة إرجاع 20% من مجموع النقاط التي سيتبرع بها العميل، على أن يكون التبرع يومي 3 و 4 ديسمبر الجاري.

وللتبرع بالنقاط، دعت الشركة العملاء إلى الدخول إلى الحساب الشخصي في موقع موبايلي أو من خلال تطبيق موبايلي ثم اختيار "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" من القائمة الخاصة بنقاطي.

وتأتي الحملة، في سياق حرص موبايلي على تعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، وتحفيزًا منها لنشر المبادرات والبرامج الهادفة بين أطياف المجتمع، وتأكيدًا على ضرورة تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، لدعم فئات المجتمع المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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